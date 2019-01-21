﻿主動式ETF快將引入 業界憂欠誘因前景差

香港的ETF（交易所上市基金）市場不斷發展，預計當局將在短期內引入主動式ETF，為投資者提供更多選擇。不過，有業內人士擔心，ETF雖然有方便買賣的優點，但銀行等中介銷售機構卻無誘因向客戶推銷，這或令主動式ETF交投淡靜，重蹈現時被動式ETF的覆轍。



現時市場上的ETF都是緊跟指數買賣，屬於被動式管理，例如港人熟悉的盈富基金（2800），便屬於緊跟恒生指數買賣的被動式ETF。至於即將引入的主動式ETF，則是由基金經理按照市況作出投資決定。



港交所將要求主動式ETF的名稱要有明確標示，而證監會網站日後亦會清楚列出不同ETF的性質，確保投資者不會把主動式ETF與傳統的被動式ETF混淆。



證監會去年已表明有意引入主動式ETF，而港交所早前亦修改了《上市規則》，將ETF的定義擴闊，把主動式ETF亦包括在內，掃除這種新產品的上市障礙。雖然如此，基金業界對於推出主動式ETF仍有保留，擔心上市後乏人問津。



成交活躍ETF稀少



自從1999年盈富基金掛牌以來，本港的ETF市場已發展了接近20年，但成交活躍的ETF長期只有4、5隻。不少ETF更因長期缺乏成交，無法應付各類營運成本，而要黯然除牌。



基金業界人士指出，銀行等中介銷售機構普遍採用佣金制度，向財富管理客戶推介投資產品，例如非上市基金可以賺取豐厚佣金，因此甚少會推介ETF這種缺乏「油水」的上市產品。



至於英國、澳洲等地，監管機構則禁止中介銷售機構採取佣金制度，而要採取顧問費制度。業界人士認為，在顧問費制度之下，中介機構銷售人員才會考慮推介ETF等低交易成本產品，讓主動式ETF有生存空間。不過，改變銷售制度關係重大，連業界團體亦未有正式的內部討論，更談不上游說政府。