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﻿內地力拓商用5G創商機

2019-01-21 列印
　　移動5G技術即將問世，中國工信部副部長陳肇雄日前出席論壇時表示，中國5G發展迅速，未來將加快5G的商用步伐，這樣做有利於支撐服務經濟社會數字化轉型，同時促進形成強大國內市場。而華為創始人兼總裁任正則認為，未來幾年5G的大形勢不會有想像中樂觀，更不會像4G那樣勢如破竹，呼籲企業要有「過苦日子」的準備。陳肇雄引述中國信息通信研究院預測稱，按照2020年5G正式商用算起，預計2020年至2025年間，中國5G發展將直接帶動經濟總產出10.6萬億元（人民幣.下同），直接創造經濟增加值3.3萬億元，創造直接就業崗位達310萬個。

　　陳肇雄表示，中國信息通信行業以創新發展為動力，在各方共同努力下，中國5G目前已經具備商用的現實基礎。他指，在標準制定方面，中國企業將參與5G國際標準制定，與國際企業一起推動形成全球統一5G標準。
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