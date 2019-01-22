﻿上季僅升6.4% 中央急放水救市 內地去年增長28年最差

面對貿易戰等內憂外患，中國去年的經濟增速為6.6%，創下28年以來新低。其中，四個季度的增速拾級而下，第四季度為6.4%，錄得近10年低位。內外需雙雙疲弱，專家相信，今年上半年經濟增長將繼續尋底，在降準、減稅降費等寬鬆政策發力之下，下半年經濟將企穩，全年增速將是「前低後穩」趨勢。



國家統計局昨公佈，去年國內生產總值突破90萬億元（人民幣，下同），雖然經濟增長達標，但這是1990年以來最低的年度增速；分季度看，增速依次為6.8%、6.7%、6.5%，以及6.4%，第四季的增速為2009年首季以來最低。



汽車製造業連續半年負增長



去年的規模以上工業增加值增速為6.2%，其中，十一月及十二月的增速低見5.4%及5.7%。汽車製造業連續六個月負增長。



統計局局長寧吉喆在發佈會稱，2018年，國民經濟繼續運行在合理區間，實現了總體平穩、穩中有進。同時也要看到，經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，前進中的問題必須有針對性地解決。宏觀政策要強化逆周期調節，中國有信心保持今年的經濟運行在合理區間。



中海晟融經濟學家張一指出，由當前的經濟體量來看，實體經濟下滑的趨勢很難避免，若近期的政策發揮效果，今年一季度經濟能維持6%以上的增長就算不錯。



統計局：有信心保持合理區間



張一認為，在3%的赤字紅線無法突破的前提下，即使地方專項債規模突破二萬億元，且發債額度提前下發，也難以起到托底的作用，他預期，貨幣政策仍會繼續降準「放水」，但減息機會不大。



與此同時，中美貿易戰顯現緩和跡象，加上財政和貨幣逆周期調節已展開，市場對今年國內經濟表現並不悲觀，在政策托底穩增長的同時，經濟結構優化，製造業高端化加快推進，經濟基本面趨穩。



海通證券宏觀研究究姜超團隊指出，去年經濟冷淡收局，投資、消費增速均創多年新低。向前看，社會融資、地產銷售兩大領先指標仍未見底，意味著今年上半年經濟仍在尋底。



投資方面，去年固投增長5.9%，略低於預期，其中，基礎設施投資增長僅3.8%，較上年大幅回落15.2%，是拖累固定投資速度的主要原因；民間投資增長8.7%，好於上年；房地產開發投資增長9.5%，差於上年。