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﻿人民幣偏軟穿6.79

2019-01-22 列印
　　受中國最新公的經濟增長數據偏弱影響，加上美匯指數短期上升預期升溫，令人民幣在岸價（CNY）昨明顯受壓，跌穿6.79水平，日盤收報6.7901兌一美元，下195點子，創近兩周新低。

　　人民幣在岸價全日走軟，日盤一度大跌249點子，低見6.7955；中間價則兩連跌，報6.7774，跌109點子。人民幣離岸價（CNH）昨日波幅相對較小，早段曾高見6.7918，上升116點子，其後反覆偏軟，重回6.80水平，截至晚上約八時報6.8058，跌24點子。

　　交易員指出，中美貿易談判進展仍支撐人民幣，但美匯短期走升預期升溫，非美貨幣相應走弱，午後歐羅、英鎊乏力，加上新公佈的中國國內生產總值（GDP）數據偏弱，令人民幣走弱，料短期難扭轉窄幅上落格局。
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