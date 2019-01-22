小米同意認購260萬美元（約2028萬港元）的股份；上海上市的華揚聯眾認購500萬美元（約3900萬港元）股份；Prestige of The Sun認購約440萬美元（約3432萬港元）的股份。此前的銷售文件曾披露，IMAX Hong Kong及微光創投兩名基礎投資者，合共認購1800萬美元（約1.4億港元）貓眼娛樂的股份。
每手入場費4121元
貓眼娛樂據報將於明天（23日）至下周一（28日）招股，預期2月4日掛牌。該公司擬以每股14.8元至20.4元招股，發售1.324億股，集資額介乎19.6億元至27.01億元。一手200股，入場費4121.11元。摩根士丹利及美銀美林為聯席保薦人。
另外，路透旗下IFR引述消息人士稱，深圳上市的內地券商、上周已向港交所（388）遞交了上市申請的申萬宏源集團，來港發行H股擬集資10億美元（約78億港元）至15億美元（約117億港元）。
該公司計劃將擴大後股本的20%於香港上市，並有15%超額配股權。集資所得用於發展證券業務、本金投資及進一步發展國際業務。聯席保薦人申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際。
據初步招股文件，截至去年9月底止9個月純利31.74億元人民幣，按年跌13.36%，總收入158億元，按年增4.35%；2017年度純利跌15%至46億元人民幣，其香港業務申萬宏源（218）在港交所主板上市。