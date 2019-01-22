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﻿「摩笛」奏港交所　月內跑贏大市

2019-01-22 列印
　　近日大市氣氛好轉，摩根士丹利發表研究報告，認為港交所（388）在30日內可跑贏大市，維持「增持」評級，目標價續予290元不變。消息刺激港交所昨日股價破頂，午後曾見245.4元、創7個月高位。

　　報告認為，港股成交額維持強勁，有利港交所股價向好，倘港股交投漸趨穩定，料港交所亦會跟隨反彈。該行相信，即使過去數月市況疲弱，在股市交易額穩定、北水大幅流入以及利率上升的背景下，將對港交所盈利帶來支持。然而，截至上周五（18日），今年初以來大市平均每日成交額約850億元，較2018年的日均成交額1074億元低約20%。
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