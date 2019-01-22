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﻿融創125億購泛海京滬項目

2019-01-22 列印
　　內房企業融創中國（1918）作價125.53億（人民幣，下同），收購北京泛海國際項目1號地項目及上海董家渡項目全部權益。兩幅地涉及總面積近20萬平米，可建商住及酒店用途的樓面約達130萬平米。

　　融創表示，旗下融創房地產將完全收購，武漢中央商務區的附屬公司泛海建設控股，該公司擁有北京及上海兩大項目。收購原本斥資148.87億元，惟減去武漢中央商務區相關債務，作價降至125.53億元。

　　該北京項目位於朝陽區，在泛海國際一期北面，環繞北京商務中心區、燕莎、麗都和朝青四大商業圈，佔地總面積約為7.52萬平方米，總建築面積約66.85萬平方米。該項目主要用作住宅、商業、寫字樓及酒店開發，目前仍處於施工初期。
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