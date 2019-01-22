﻿中資股造好紛發盈喜 中石油純利大漲1.2倍

公司指出，去年油價整體上升，原油、天然氣等主要產品價格增加，有效抵消第四季油價大幅下滑帶來的影響；同時在改善資源配置和生產程序，以及開源節流持續見成效。惟中石油指出，按會計準則，處置部分符合報廢條件的油氣資產及固定資產，預計非流動資產處置淨損失會按年增加。
浦林成山純利激增1.5倍
另外，亞洲水泥（743）預期，因產品平均售價上升，令去年純利較2017年6.02億元大幅增加。復旦張江（1349）則估計，去年純利較2017年賺7498.6萬元，增幅超過50%，指出主要產品里葆多終端銷售逐步恢復，以及其他產品銷售良好，料帶動收入增長50%。
去年上市的浦林成山（1809），料去年純利較2017年賺1.74億元，急增逾150%，源於整合供應鏈及加強控制採購成本，令毛利率增加，以及產品競爭力持續增強，帶動收入。力量能源（1277）則表示，去年純利按年升逾40%，2017年公司賺5.45億元。主因為總銷售額增加35%，以及煤炭產品平均售價仍保持穩定。
另有2家公司料扭虧為盈，復星旅遊文化（1992）表示，由於業務營運表現強勁，帶動去年全年純利至少有350萬元，改變2017年蝕295萬元局面。至於西王置業（2088）指出，相較於2017年虧損789.3萬元，去年會錄得盈利，主要由於獲得賠償收入約4800萬元。