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﻿古兜兩董事售股涉3.5億

2019-01-22 列印
　　古兜控股（8308）昨天公佈，接獲該公司主席兼執行董事韓志明，及非執行董事許堂通知，二人控制的公司Harvest Talent和朝富旅遊產業投資，已於前日（20日）向買方出售2.86億股該公司股份，出售股份合共佔該公司29.18%股權。該公司並無披露售股作價，但以上周五收市價1.23元計，涉及股份約值3.5億元。

　　該公司的公告顯示，交易完成後，Harvest Talent將繼續持有3.365億股股份，持股比例由54.35%降至34.34%，仍為公司的控股股東及最大股東，而朝富則全數出售其9.18%持股，未來買方將成為公司的主要股東。
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