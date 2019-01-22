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﻿潤電夥何猷龍攻大灣區新能源

2019-01-22 列印
　　華潤電力（836）與黑桃資本昨天聯合宣佈，成立合資新能源公司─華潤黑桃，據悉，黑桃資本是新濠國際（200）主席何猷龍的家族辦公室，負責管理何猷龍的私人財產及財富項目。

　　華潤電力表示，華潤黑桃新能源將重點於粵港澳大灣區合作開發一系列新能源業務，包括光伏、廢物資源化，以及新技術應用等。業務涵蓋區將以港澳兩地作為首要發展目標，帶動城市可持續發展。合資合作協議簽約儀式，已於昨日在香港華潤電力總部舉行。

　　黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示，華潤黑桃由兩間公司各佔50%股權，至於規模投資則要視乎未來項目大小而定，目前已有具體投資目標，預期今年內可開展首個項目。華潤電力首席財務官王小彬則指，該公司看好港澳地區太陽能發電等新能源項目的回報，未來還會在兩地投資更多新能源項目。
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