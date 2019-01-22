﻿5G時代起動鐵塔勢跑出

惠國策之一的中國鐵塔（788），股價一直大幅跑贏大市，上周更見上市以來新高。資訊科技年代，電訊行業仍是最有潛力的股份之一。5G發展是內地未來經濟工作重點之一，而中國鐵塔擁有192萬個電訊站址，其優勢明顯勝過同行，故能吸引投資者增持。建議可於1.53元買入，中長線目標價2元。中國鐵塔昨天收報1.6元，升7仙，升幅4.5%。



未來5G發展預計將主要聚焦於內地，早前放消息指今年將在若干城市發放5G臨時牌照，加快推進終端的產業化進程和網絡建設。同時，今年還有更大的面向製造業減稅措施出台。顯示內地推動5G商業化的工作正在加緊進行。預計真正能夠推出作商業使用的相關產品，最快可在今年下半年投放市場，如5G手機、5G iPad等都會陸續在市場出現。



中國鐵塔是全球通信鐵塔龍頭，在國內處於絕對領先地位。公司壟斷國內鐵塔資源，截至2018年第三季止共運營約192萬個站址，國內市場份額達到96.3%，處於絕對領先地位。公司主要業務包括塔類租賃業務、室分業務、跨行業業務，前者為主要收入來源，佔收比超過95%。



2018年12月，中國5G頻譜發布，為5G建設鋪平道路，預計需新增460萬個5G宏基站，2019年新建5G基站預計為10萬站左右，2020年起5G將進入大規模建設周期。疊加短期4G擴容，相信未來中國鐵塔的租戶將快速增長。



中國鐵塔收入及現金流穩定及具高透明度，於跌市下股份具防守性。公司股價近日勇闖高位，相信整固過後，在正面消息支持下，會有力繼續其升勢。加上加息放慢及美元弱勢等利好因素，都對公司提供正面因素，有助公司有更穩健的盈利表現，推動派息增長。



此外，預期公司的資本開支下降，亦看好其跨行業業務收入會有所上升，至2021年有關收入佔比或可升至接近7%。



利貞