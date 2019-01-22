﻿中環IFC外望——耀才連續11年贊助慈善跑

近幾日天氣唔錯，最適合跑步，而協助情緒病病人嘅「心晴行動慈善跑」活動，已經係連續11年獲得耀才證券（1428）贊助。「心晴行動慈善跑」可以話係十分有意義嘅慈善活動，透過各項大型活動及宣傳，提高社會各個階層對於情緒病認識，亦為情緒受困人士提供多方面輔導及協助，減少市民對情緒病嘅誤解同偏見。



今年嘅慈善跑周日喺大嶼山欣澳海濱長廊舉行，由耀才主席葉茂林拍板出錢贊助，並由耀才執行董事兼行政總裁許繹彬代表出席開幕禮及頒獎禮，並聯同心晴行動慈善基金創辦人林建明，同埋愛心大使知名女演員萬綺雯擔任主禮及頒獎嘉賓。許繹彬親自率領逾50名集團前線及後勤員工，喺風和日麗下一同跑步，沿途欣賞山明水秀嘅景色。



許繹彬話，耀才證券每年都會將部份收入撥作慈善用途，以幫助有需要人士。集團希望透過呢次慈善跑活動，能幫助喚起大眾對情緒病關注，唔好忽視情緒健康嘅重要性，並消除大眾對情緒病嘅歧視同標籤效應。



3香港推外遊Plan 每日平均23.4元



港人經常外遊，漫遊數據必不可少，除了購買預付卡及日費計劃、租用WiFi蛋，更可以選擇一些月費計劃。和電香港（215）旗下3香港昨日公佈今年會以「3.世界為一」作為發展策略，並因應新策略推出不同的服務，「打頭陣」的是「世界更自遊」外遊增值服務，費用低至每日23.4元，較同業收費低。



該計劃月費為78元，新客戶需要簽約兩年，兩年內其中80日可以在全球110個指定國家或地區無限上網，每日首500MB不限速，其後調整至不高於256kbps；80日的限額用完後，每日收費為25元。另外，期內使用3 Super Talk應用程式，用戶可以在海外地區無限接聽來電及致電香港。



高瞻