﻿華為再掀風波 憂全球經濟放緩 美股早段跌逾300點

受到美國可能啟動引渡華為副董事長孟晚舟的打擊，投資者憂慮中美貿易談判添新障礙，再者，內地2018年全年經濟增長6.6%，創28年新低，內地經濟增長放緩。另外，有對沖基金創辦人對經濟前景感憂慮，種種因素下，美股開市受壓下跌，杜指早段下跌291點報24416點。



全球最大對沖基金Bridgewater創辦人戴利歐(Ray Dalio)出席達沃斯論壇時表示，下一次經濟下行是令他最為擔心，因為現時對抗經濟的最有效選項－貨幣政策，到時能發揮作用已不大，而且各國充滿着政治及社會上的敵意態度，因此他對經濟前景感憂慮。此外，據外電報道，國際投資大行瑞士銀行客戶於去年底市場大跌時，撤走資金高達130億美元後，瑞銀更認為最壞時刻可能仍未過。



杜瓊斯工業平均指數今晨二時報24361點，跌345點；納斯達克指數收報7053點，跌104點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.99港元，較香港收市價跌0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見333.68港元，較香港收市價跌2.12港元。



加拿大傳媒報道，美國將啟動程序引渡華為副董事長孟晚舟到美國受審，消息影響投資氣氛，因市場憂慮中美關係可能再趨緊張，拖累大市跌勢加劇，恒指昨日最多挫341點，低見26854，不過尾市跌幅收窄，僅跌191點收場，險守二萬七關。



港股受挫力守兩萬七



恒指低開低走，中止兩連升。恒指輕微低開7點，受國際貨幣基金組織(IMF)再下調2019年全球經濟增長預測至3.5%消息影響，港股反覆向下，臨近中午收市前，爆出美國將引渡孟晚舟消息，恒指應聲急挫341點，低見26854。不過，尾市有買盤吸納，恒指最終收報27005，挫191點或0.7%；國指跑輸，收降99點或0.93%，造10613。大市全日交投略縮減至841.87億元。



藍籌股大多偏軟。騰訊(700)再落空第三批遊戲版號，股價跌1.24%，報335.8元；滙控(005)下滑0.38%，報65.1元；瑞聲(2018)大挫5.1%，報45.55元，為表現最差藍籌。反觀友邦(1299)升0.29%，收報68.8元；領展(823)升1.78%，報80.1元，為表現最佳藍籌。



總理李克強強調，2019年要爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降幅，醫藥股繼續弱過藥煲。信達生物(1801)插5.25%，報19.14元；麗珠(1513)跌4.72%，報24.25元；金斯瑞(1548)挫4.11%，報11.2元；石藥(1093)跌3.66%，報12.64元；中生製藥(1177)跌3.21%，報6.03元。