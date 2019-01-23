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﻿人民幣再跌穿6.81關

2019-01-23 列印
  人民幣進一步下跌，受華為孟晚舟事件引發中美貿易憂慮、美匯偏強、國際貨幣基金組織（IMF）下調全經濟增長預測等多項負面因素拖累，人民幣跌穿6.81關口，在岸價（CNY）最多跌208點子，低見6.8109兌1美元。市場人士預料，人民幣短期將窄幅徘徊於6.8至6.85之間。至於港匯持續走弱，昨最低跌至7.8465兌1美元，進一步逼近7.85弱方兌換保證價，並再創去年10月底以來低位，截至晚上8時許報7.8464，跌11點子。

  人民幣中間價三連跌，昨報6.7854，微跌8點子。在岸價及離岸價（CNH）齊齊跌破6.81水平，在岸價日盤最後收報6.8103，大跌202點子，跌幅約0.3%，創近兩周新低；離岸價則一度下跌176點子，低見6.8188，截至晚上8時許報6.8143，跌131點子。

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