﻿德信來港尋求上市 擬集資最多23.4億

路透旗下IFR引述消息人士稱，內地房地產開發商德信中國尋求本周批准在香港上市，擬集資約2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。建銀國際為獨家保薦人。德信中國是浙江省一家綜合型房地產開發商，主要業務為開發住宅物業、商業和綜合用途物業。據初步招股文件顯示，截至去年6月底止上半年盈利4.32億元（人民幣，下同），按年增長68.95%。



另外，人力資源解決方案供應商萬寶盛華大中華及內地融資租賃公司國際友聯融資租賃，昨日向港交所（388）遞交了上市申請。萬寶盛華大中華於中國大陸、香港、澳門及台灣各地提供人才尋獵、靈活用工、招聘流程外包及其他人力資源服務。



華泰金控擔任此次上市獨家保薦人。去年首九個月，萬寶盛華大中華錄得營收17.4億元，按年增19.3%；期內溢利8945.1萬元，按年升43%。



萬寶盛華及國際友聯同申上市



該公司擬將集資所得用於進一步擴大業務規模及市場份額、投資研發及增強技術能力以及發展數字人力資源平台、尋求策略性併購活動、進一步投資品牌建設及數字營銷及一般企業用途或營運資金。



國際友聯融資租賃主要服務於中國選定行業，包括醫療保健、航空及公共基礎設施行業的客戶，其收益主要來自融資租賃服務及諮詢服務.2018年首8個月，該公司收益為2.413億元，按年增21.2%；期內溢利2938.1萬元，按年升12.5%；融資成本為1.62億元，按年升30.33%。



於去年8月底止，該公司銀行結餘為4.18億元，可撤銷融資額度3億元，其中未動用融資約1.068億元。公司擬將集資所得為未來業務提供資金，用於業務擴張及一般營運資金。