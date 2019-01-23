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﻿史美倫關注貿戰　謂今年市況難料

2019-01-23 列印
　　港交所（388）主席史美倫在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，她接受路透專訪時表示，非常關注貿易摩擦問題，因為會影響全球及中國企業，而很多中國企業在香港上市，貿易摩擦亦會影響全球經濟。

　　對於今年市場情況，她認為難以預測，因有很多變數及不明朗因素，例如貿易摩擦、地緣政治變化等，又指很多市場活動和情緒變化，都不在控制之內。

　　史美倫指出，中國經濟雖然放緩，影響出口、消費及市場情緒。

　　即使有些預測指，中國經濟增長跌幅可能達1個百分點，但史美倫認為，現時中國經濟基數大，即使放緩，仍是有很大的增長，放緩幅度方面，則要繼續觀察，包括第一季的經濟表現。
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