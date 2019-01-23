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﻿65%港人退休儲備差額185萬

2019-01-23 列印
　　友邦香港公佈「AIA理想退休生活調查」結果，六成半港人退休儲備不足，儲備缺口達185萬元。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，調查反映市民面臨退休儲備不足及忽略退休醫療開支兩大問題，若繼續置之不理，將影響未來的退休生活。當中有逾九成受訪者表明，或於退休後找兼職工作以補助開支，變相「假退休」。

　　她稱，港人愈趨長壽，籲多方面完善退休計劃，制定投資策略時避免過於單一、進取或保守，並應主動積極管理強積金。

　　調查顯示，受訪港人退休後冀擁有375萬元（中位數），理想退休年齡平均為61歲。

　　65%受訪者退休儲備不足，儲備缺口高達185萬元，為歷次調查最高。這些「儲備不足」人士將面對兩種情況，延遲9年退休，並繼續工作至70歲，或削減每月生活費8434元。
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