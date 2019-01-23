﻿周大福年銷售見正增長 黃紹基︰本月生意回勇

中美貿易摩擦，亦令本港零售市道吹淡風，周大福（1929）董事總經理黃紹基昨天表示，本月以來的銷售表現較上月有所改善。按年亦有正增長，農曆新年期間銷售表現料與去年同期持平，預期維持全年度同店銷售有單位數增長。



周大福上周公佈第三季經營數據，港澳地區同店銷售按年減少6%，為兩年來首次下跌。內地市場的表現亦偏弱，同店銷售按年跌7%。黃紹基指出，季內表現轉差屬預期之內，而12月為去年全年表現最差的月份，即使是聖誕消費旺季帶動下仍未如理想，主要因內地打擊與聖誕節日有關的宣傳及活動，故未來會加強中國傳統節日期間的推廣，例如七夕、元宵節等。



黃紹基指出，今年農曆新年期間的推動活動及折扣力度與去年相若，未有特別調整產品價格，而今年農曆新年比去年提早了11天，若以距離農曆新年的相同日數比較，按年亦有正增長。



「增長慢咗 唔係差得咁緊要」



他提到，中美貿易戰仍是不穩定因素，市場普遍認為短期內無法解決，對於今年集團銷售會否出現負增長，他認為目前仍是言之尚早，現時婚嫁等需求仍然存在，最多只是預算有變，直指「（行業）增長係慢咗，但都唔係差得咁緊要」，惟坦言8萬元以上的高價產品確有影響，而數萬元的產品仍有不錯的需求。



門店方面，黃紹基說，過往兩年本港的門店調整策略已見成效，現時訪港旅客數字持續增長、人流充足，足以支持門店生意，將繼續觀察2020年上半財季的表現，加上店舖的續約期集中在下半年，目前暫時無意縮減店舖網絡。內地方面，集團執行董事及聯席公司秘書鄭炳熙表示，將繼續加強開拓人口介乎30至50萬的新城鎮，如華中、華東地區，即江浙及河南一帶，有信心今年完成內地分店達500家的目標。