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﻿騰訊遊戲版號仍未獲批

2019-01-23 列印
　　騰訊（700）再度在內地遊戲版號名單落榜，在重啟審批以來，昨日第三度公佈93個獲批遊戲中，仍未見其蹤影。受消息拖累，騰訊股價一度跌2.7%，收市跌1.24%，報335.8元。

　　內地廣電總局昨公佈，於本月7日批出93個遊戲版號，連同前兩次，自去年重批以來已有257款遊戲可推出，包括238個手遊、10個網頁遊戲等。惟目前仍未見騰訊及網易兩大遊戲公司的名字。

　　耀才證券研究部總監植耀輝表示，現時無法得知當局審批的機制，如以申請先後次序處理，有可能還未輪到騰訊旗下遊戲，但與市場料停批期間積壓了逾7000款遊戲相比，目前只有257款獲批，進度並不理想。他指出，騰訊已開始轉型業務，不再側重遊戲收入，用來分散政策風險，相信今次再度落榜影響不太大。
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