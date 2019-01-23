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﻿鞍鋼盈喜料賺78億

2019-01-23 列印
　　多間公司昨日跌市齊發盈喜。鞍鋼（347）公佈，預期截至去年底止，全年盈利約78億元（人民幣，下同），較2017年經調整後盈利66.38億元，增長約17.51%；每股盈利料約1.078元。

　　該公司指出，盈利增長原因包括：持續推進系統降成本和差異化降採工作；實現產銷研服一體化，以市場需求為導向配置資源，持續提升品牌影響力；完成對鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司的收購，實現鋼鐵主業優質資產整體上市，提高公司盈利水平。中國天瑞水泥（1252）公佈，預期截至去年底止，全年盈利按年大幅增長，2017年同期盈利10.02億元。該公司指出，盈利大增主要由於水泥產品的平均售價上升所致。
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