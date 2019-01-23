﻿中環IFC外望——周大福「基哥」搓湯圓有板有眼

農曆新年將至，周大福(1929)昨日舉行傳媒工作坊，人稱「基哥」的集團董事總經理黃紹基、執行董事及聯席公司秘書鄭炳熙一同出席活動，穿上圍裙齊齊「搓湯圓」。學徒出身的基哥除了對珠寶首飾好在行，連「搓湯圓」亦有板有眼，毫不馬虎相當專注。事實證明，搓湯圓同做珠寶一樣，都要夠專注、夠細心才會成功。



基哥透露，計劃在農曆新年期間外遊幾日，目的地就是港人熱門之選日本。雖然近期香港零售市道表現「麻麻」，但黃紹基認為，未來市民仍會繼續消費，但主要購買可負擔範圍內的產品，以及更着重產品的體驗，未來會在產品特色及背後故事方面多下功夫，例如引入更多知識產權(IP rights)的產品，同時亦會加強T-Mark鑽石及特別版產品的銷售。



中國手機持有率稱冠全球



德勤昨日發佈《2018年中國移動消費者調研》，調查顯示，2018年中國用戶手機持有率為全球第一，高達96%，按年增長7%。中國亦是手機移動支付大國，使用手機作為銀行轉賬的用戶達全國用戶逾九成。但中國用戶對舊手機興趣不大，導致中國的二手機市場「一潭死水」。不過，調查發現，中國消費者愛追「新機」，2017年後有29%人買新手機，比全球的21%還要多。



報告指出，中國用戶在使用移動端操作銀行業務的佔比高於全球平均水平。德勤中國華南區電信、傳媒和娛樂行業主管合夥人李寶芝分析，這主要是因為信用卡在內地普及程度低，所以更方便的手機支付方式可逐漸取代銀行卡，成為主要的小額交易方式。



李寶芝續指，本港近年來在移動支付方面也有所提升，但整個體系要做到像內地一樣成熟，仍有很大的追趕空間。她認為，港人對於手機支付涉及的安全問題有較大顧慮，且信用卡在本港滲透率高，是香港移動支付發展較慢的主要原因。



移動5G技術即將問世，德勤調研得知，38%的中國受訪者會在5G到來時盡快更換5G網絡，亦有33%受訪者表示，會在5G網絡穩定時使用。德勤中國全國電信、傳媒和娛樂行業主管合夥人林國恩表示，5G技術必將對運營商的運營模式產生極大衝擊。



高瞻