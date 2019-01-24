﻿公司季績報喜惟「停擺」持續 美股衝高近300點回落

中美貿易談判未有中斷，加上IBM、聯合技術，以及寶潔等美企季度業績理想，利好投資氣氛。美股早段造好，杜指升近300點。但隨後高位有沽盤，中段大幅回落，曾倒跌56點，杜指報24420點，升15點。市場擔心美國政府「停擺」持續，拖累經濟增長勢頭，令到公司盈利被蠶食。



杜瓊斯工業平均指數今晨二時報24453點，升48點；納斯達克指數報6986點，跌34點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.22港元，較香港收市價升0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.64港元，較香港收市價跌2.56港元。



英國脫歐仍陷亂局



杜指成份股聯合技術、寶潔及IBM等全線上揚，早段分別曾升7%、6%及9%，此前該幾間公司均宣佈盈利超出預期。



外電早前報道，美國貿易代表萊特希澤拒絕與兩名中國副部級官員於本周面談，因兩國在知識產權存在分歧。不過，中國外交部否認傳聞，稱中美就經貿磋商問題保持溝通。



另外，美國政府「停擺」踏入33日，總統特朗普在Twitter發貼文，稱共和黨組成偉大聯盟，希望一勞永逸杜絕犯罪和毒品，所以要建立圍牆保障邊境安全，犯罪率將會因而下降。



英國脫歐則仍陷亂局，工黨首席財政發言人麥克唐奈表示，為防止出現「硬脫歐」，工黨很可能支持由國會議員提出的修正案，將脫歐期限延後，反映英國議會在排除硬脫歐立場更加接近。但英國貿易大臣福克斯表示，延長《里斯本條約》第50條推遲脫歐不能解決問題，想延遲脫歐的人，其實是想煞停脫歐。



港股方面，市場擔心環球經濟增長進一步放緩，加上近日中美貿易關係再現暗湧，投資者入市態度審慎。恒指昨日於二萬七關口反覆整固，最終微升2點，收報27008點，力守二萬七關，大市成交縮減至778億元。



5G概念當炒，中資電訊股全線跑出，中電信（728）升5.3%，報4.36元；聯通（762）升4.3%，報9.04元，是表現最佳藍籌股。



港股二萬七力保不失



電訊設備股表現標青，京信通信（2342）升8.6%，報1.77元；摩比（947）彈6.4%，報1.17元；中國鐵塔（788）續創上市新高，見1.72元，漲5%，報1.68元。



帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治表示，由於本月大市累積升幅不少，加上市場交投未見改善，在欠缺動力配合下，相信短期升勢或會受限。