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﻿在岸人幣勁升215點子

2019-01-24 列印
　　人民幣收復前日失地，人行開展首筆定向中期借貸便利（TMLF）支持內地經濟，加上中國副總理劉鶴未有如傳聞取消下周訪美行程，均利好人民幣。

　　昨日人民幣在岸價（CNY）一度飆升逾300點子，高見6.7799兌1美元，日盤最後收報6.7888，大升215點子。

　　雖然人民幣中間價四連跌，報6.7969，跌115點子，但人民幣顯著造好，離岸價（CNH）早段亦曾急升近300點子，高報6.7858，截至昨晚近9時報6.7949，升208點子。

　　交易員指出，受中美貿易談判憂慮緩解等消息刺激，風險情緒有所上升，帶動人民幣離岸價上揚，隨後帶動內地結匯盤出手，中午左右自營盤跟風造好，推動人民幣向上。
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