﻿何超瓊霍家「結盟」 盡攬澳娛董事局大權

賭王何鴻燊「二房」女兒何超瓊為首，與霍英東家族達成「共同進退」協議之下，歷史悠久的澳門博彩業巨擘澳門旅遊娛樂股份及旗下澳博（880）的董事局控制權以至公司主席任命權，盡歸入何超瓊為首的陣營，令其在澳娛及澳博發揮更大影響力。



由何超瓊出任主席的信德集團（242）公佈，澳娛的多個股東簽訂協議，在控制澳娛的多個範疇共同進退。這些股東包括：持有澳娛26.576%股權的澳門霍英東基金會（霍氏基金）；持有10.538%股權的Lanceford，而Lanceford是由何超瓊及其弟妹擁有；至於Interdragon則持有10.796%股權，該公司由信德擁有六成股權，其餘四成是澳娛持有；信德擁有澳娛4.985%股權，而何超瓊本人則直接持有0.117%股權。換言之，何超瓊陣營連同霍氏基金，總共持有澳娛超過53%股權，而澳娛持有澳博約54%股權。



通告指出，簽訂協議的澳娛股東同意在多方面共同合作，包括爭取延續子公司澳博的博彩牌照，以及維持澳娛作為持有澳博逾五成股權的大股東地位。至於在表決澳娛董事會成員之時，簽訂協議的股東將會提交共同的提名建議，並共同同意澳娛主席及董事總經理的任命。至於在澳博方面，上述澳娛股東亦同意共同進退，共同支持所提名的人士出任澳博的董事、主席以及聯席主席。



兩陣營持股逾五成



此外，各個簽訂議的股東，承諾將會盡一切努力，促使霍氏基金與何氏權益分別提名參選的董事，在澳娛集團的營運管理上有同等參與機會。



至於各個股東簽署協議的原因，通告指出，澳娛是由何鴻燊、霍英東以及若干其他各方創立，自上世紀90年代初，何鴻燊及霍英東是合共持有澳娛逾五成股權的擁有人。在2000年代初期，霍英東將其澳娛股份轉讓予霍氏基金，而何鴻燊及霍氏基金一直有商討澳娛的各項事務，並以達成共識的方式處理，包括董事會組成、業務目標以至澳博控股在聯交所上市等。何鴻燊在澳娛的權益於2011年重組，但這種處理方式仍然沒有改變。