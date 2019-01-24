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﻿招行去年賺805億增14.8%

2019-01-24 列印
　　招商銀行（3968）昨天派發2018年度業績快報。去年錄得股東應佔純利805.6億元（人民幣，下同），按年增長14.84%。期內資產質素進一步改善，不良貸款率1.36%，按年下降0.25個百分點。

　　對比招行去年前三季14.58%的純利升幅，其第四季的盈利增速稍微加快，符合市場預期。招行指出，去年各項業務穩健開展，總體經營情況良好。

　　招行於去年度，每股盈利為3.13元，按年升12.59%；平均淨資產收益率16.57%，按年升0.03個百分點。期內，招行的營業收入按年升12.57%；總資產按年升7.12%；貸款和墊款總額按年升10.32%；負債總額按年增幅為6.67%。
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