  • 2019年1月24日 星期四
  • 19º
  • 53%
熱門： 大埔學生九巴老鼠郭富城方媛

日報新聞 > 財經

﻿友邦保誠傳競購合眾人壽

2019-01-24 列印
　　路透社引述消息人士報道，中國合眾人壽正計劃出售多達51%股權，而日後亦可選擇將售股比例提高至100%，分析料，其估值約15億至20億美元（約117億至156億港元）。友邦保險（1299）、保誠（2378）及中資保險公司或參與競購。

　　報道指出，內地保險公司出售控股權予外資公司，將標誌罕有的外資收購內地金融服務公司的個案，顯示北京推動放寬外資的持股限制，以及吸引投資者進入內地保險市場。

　　消息人士指，預期合眾人壽的估值介乎15億至20億美元，現計劃出售多達51%股權，並附有選擇權可於之後將出售股權提高至100%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd