﻿孖展慘淡只獲借千萬 貓眼首日認購僅3.7%

騰訊（700）及美團點評（3690）均有投資的內地互聯網娛樂服務平台─貓眼娛樂（1896），昨天起低調招股，下周一（28日）中午截止認購，招股價介乎每股14.8元至20.4元，合共發售1.32億股，最多集資27億元，以每手200股計，入場費4121.11元。招股首日，綜合四家證券行的數據，孖展情況冷淡，首天僅合共借出1000萬元孖展額，以本港公開發售集資一成2.7億元計，只獲3.7%認購。



輝立證券錄得500萬元孖展額，耀才及致富各錄得孖展200萬元，信誠證券則錄得100萬元。近期新股淡靜，全月僅有11隻新股上市。加上市況持續波動，即使息口回軟，投資者對新股的熱情持續減弱。耀才證券行政總裁許繹彬直言，貓眼娛樂「concept（概念）係好嘅，但潮流、氣氛已經過咗，如果佢在閱文上市時推出，反應會好」。



去年度料仍蝕錢



貓眼娛樂提供在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務以及廣告服務及其他。去年首九個月錄得收益30.62億元（人民幣，下同），按年大升99.55%。期內虧損1.44億元，較2017年同期收窄了5.3%。貓眼娛樂表示，由於2018年繼續產生虧損，或較2017年有更大的虧損。因為該公司在2018年農曆新年前後的用戶激勵措施而開支增加。該公司預期，截至去年12月底止年度該公司權益持有人應佔估計綜合虧損不多於1.45億元人民幣（約1.66億港元）。



信誠證券聯席董事張智威認為，沒有盈利基礎是貓眼娛樂孖展認購反應不踴躍的其中一個關鍵原因，「之前已經有很多類似的新經濟、生物科技公司上市，股價表現都差強人意，甚至潛水，投資者擔心（貓眼娛樂）會走一樣的路，因此而卻步」。



貓眼娛樂每手200股，入場費約4121.11元，股份預計於2月4日（年三十）掛牌。摩根士丹利及美銀美林為聯席保薦人。騰訊間接持有該公司上市前16.27%股權，美團點評則間接持有8.56%。