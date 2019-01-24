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﻿中證監：投資美債不會削減

2019-01-24 列印
　　內地2018年經濟增長滑落至28年以來最低的6.6%，不過，中證監副主席方星海表示，中國經濟增速有所放緩，但不至於是災難；他同時指出，「中國不太可能大幅削減美國國債」，不會以「任何方式大幅減少對美國政府債券市場的投資」。

　　方星海在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇時作上述發言。方星海稱，中國始終是一個儲蓄盈餘的國家，這意味需要繼續在向境外投資。美國的債券市場是不錯的投資選擇。他說，「不認為中國會大幅削減對美國債券市場的投資。」

　　全球最大投資者之一、橋水聯席董事長兼創始人達利奧（Ray Dalio）在達沃斯一個小組討論中警告，未來幾年，美國可能會發現美債買家難尋。他認為，誰會購買美國債券「將是個問題」。
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