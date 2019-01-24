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﻿人行首筆TMLF 涉2575億人幣

2019-01-24 列印
　　人民銀行周三首次開展定向中期借貸便利（TMLF）操作，規模2575億元（人民幣，下同）期限一年，涉及的借貸資金到期後，將視乎金融機構的實際需要續做兩次，即實際使用期限可延伸至3年，年利率為3.15%，較中期借貸便利（MLF）利率低15個點子。

　　TMLF操作對象為符合條件並提出申請的大型商業銀行、股份制銀行，以及大型城商行。人行去年底宣佈創設TMLF，並將根據金融機構對小微企業、民企的貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。

　　中信證券研究所副所長明明表示，TMLF的推出，是央行「定向降息」邁出的第一步。他認為，央行由「定向降準」到「定向降息」，引導信貸投放，支持銀行擴大對中小企的貸款投放。
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