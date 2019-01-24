﻿中環IFC外望——里昂料港股九月迎股災

中信里昂發表「豬年」風水指數，以風水預測今年市場走勢，預計豬年市場將較為波動，投資者宜止蝕不宜追高，預期恒生指數將「在泥裏打滾」，偶爾急跌，5月至6月市場信心會回暖，但7月中旬又再回落，9月更會出現下半年最大跌幅，11月是表現最佳月份，12月雖然仍會下跌，但全年仍以「豐收」作結。



稱科網股表現較佳



里昂說，屬「火」元素的科網股應有較好表現，電訊、石油副產品及公用事業股前景將較好；屬「土」元素的建築及房地產行業，將在夏季末表現較好；屬「金」元素的金融和機械行業則會較差。



從生肖來看，今年馬、羊和兔大吉大利，鼠、龍和雞相對不錯。豬、牛、蛇、虎、狗和猴可能犯太歲及其他煞星，需要隨機應變。



一如既往，中信里昂證券風水指數還對部份生肖名人的運程進行預測。作為北韓開國元勳的孫女，金與正的職業前景或迎來重大突破。若不考慮再度息影，楊紫瓊的前景一片光明。



China Club唔准着波鞋？



唔少高級會所都設有基本衣著守則（dress code），噚日中信里昂喺中環嘅中國會（China Club）舉行記者會，過往一向未有嚴格執行dress code嘅China Club突然「揸正嚟做」，多個職員喺大門提醒記者要即場換上皮鞋先畀入場，並透露原因係收到會員投訴。



最後「格外開恩」放行



然而，出席記者會嘅人數眾多，唔知道係提供唔到足夠數量嘅皮鞋，抑或係「格外開恩」，最後唔少着波鞋嘅記者亦獲准放行。



值得一提嘅係，國浩（053）舊年提出私有化嗰陣，都曾經發生過「dress code風波」。由於舉行股東會嘅銀行家會所對衣著有限制，要求股東「不可穿著牛仔褲、T裇、汗衫、短褲、運動鞋及拖鞋」，否則有權拒絕股東入場。隨後公司再發公告，表示經安排後，股東唔使遵守服裝守則都可以入場。



高瞻