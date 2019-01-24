﻿中環IFC外望——里昂料港股九月迎股災

稱科網股表現較佳
里昂說，屬「火」元素的科網股應有較好表現，電訊、石油副產品及公用事業股前景將較好；屬「土」元素的建築及房地產行業，將在夏季末表現較好；屬「金」元素的金融和機械行業則會較差。
從生肖來看，今年馬、羊和兔大吉大利，鼠、龍和雞相對不錯。豬、牛、蛇、虎、狗和猴可能犯太歲及其他煞星，需要隨機應變。
一如既往，中信里昂證券風水指數還對部份生肖名人的運程進行預測。作為北韓開國元勳的孫女，金與正的職業前景或迎來重大突破。若不考慮再度息影，楊紫瓊的前景一片光明。
China Club唔准着波鞋？
唔少高級會所都設有基本衣著守則（dress code），噚日中信里昂喺中環嘅中國會（China Club）舉行記者會，過往一向未有嚴格執行dress code嘅China Club突然「揸正嚟做」，多個職員喺大門提醒記者要即場換上皮鞋先畀入場，並透露原因係收到會員投訴。
最後「格外開恩」放行
然而，出席記者會嘅人數眾多，唔知道係提供唔到足夠數量嘅皮鞋，抑或係「格外開恩」，最後唔少着波鞋嘅記者亦獲准放行。
值得一提嘅係，國浩（053）舊年提出私有化嗰陣，都曾經發生過「dress code風波」。由於舉行股東會嘅銀行家會所對衣著有限制，要求股東「不可穿著牛仔褲、T裇、汗衫、短褲、運動鞋及拖鞋」，否則有權拒絕股東入場。隨後公司再發公告，表示經安排後，股東唔使遵守服裝守則都可以入場。
高瞻