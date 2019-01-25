最多獲逾2% 業界批惡性競爭 樓按高現金回贈 金管局開綠燈

在金管局緊盯下，銀行難以大減按息搶按揭，惟有轉攻超高現金回贈作招徠，近期有大行的現金回贈更可高逾2%，連業界人士也指情況不健康，惟金管局放行未擬設限。該局副總裁阮國恒表明，銀行提供現金回贈只要符合相關指引便可，局方暫無計劃採取進一步要求。此外，他重申現階段尚未確定樓市周期出現轉變，故不會調整按揭貸款成數。



連續兩個月現樓按揭排名由第二位跌落第三位的中銀香港（2388）率先將按揭貸款的現金回贈調高至2.05%，以被動姿態緊貼同業「最抵」按息和回贈的滙豐亦可提供相同的現金回贈，部份中小型銀行直指難以追隨大行提供高逾2%的現金回贈，因會「蝕錢」，暫時多會觀戰，無謂與兩大行正面交鋒，因中小行沒搶市佔率排名的壓力，待農曆新年後再戰。



中小行料作壁上觀



就金管局會否因應銀行的超高現金回贈而有新要求，阮國恒表示，金管局向來對銀行經營按揭業務方面都有要求，它們必須確保按揭業務的定價及整體營運長遠可維持盈利，所謂定價則包括按息、現金回贈等各範疇，金管局對相關範疇都有些要求，以現金回贈為例，金管局規定若現金回贈超出某水平，銀行須把回贈金額加入按揭貸款內計算按揭成數，暫仍會按此監察銀行如何做到可持續性發展，而沒計劃採取進一步要求。



根據金管局的要求，但凡現金回贈超出1%，銀行在計算按揭成數時，便須將整筆回贈金額計算入貸款額內。



暫無意調整按貸成數



樓市向為廣大市民所關注，對於今後的樓市走勢，阮國恒稱，金管局從不會就此作出預測。問及金管局會否放寬按揭貸款成數，他回應說，金管局所採取的樓按逆周期措施，要視乎樓市周期演變而定，現階段仍未能確定周期出現轉變，故不會作出任何改變，但密切注意市場情況。



按揭資產質素方面，他指未見按揭市場出現惡化跡象，雖然樓市自8月回調，有些市場數據顯示調整幅度約7至8%，也有些顯示調幅為10%，即使下跌10%，也不會太快出現負資產。去年本港按揭貸款拖欠比率僅0.02%，反映按揭資產質素保持良好。



此外，他指金管局正跟業界商討如何將監管數據收集流程數碼化，參考外國其中一個做法，就是將銀行數據數碼化過程統一，然後監管當局可以定期從銀行的數據庫索取相關數據資料，不再像以往銀行須定期填報表申報資料，初步會先以按揭數據數碼化作先導計劃。