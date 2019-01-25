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美股缺乏方向

2019-01-25 列印
　　雖然美國商務部長羅斯表示，中美要達成貿易協議，仍有遙遠路途，但美股開市未有受此消息打擊，杜指早段曾跌113.34點，報24462點，惟其後跌幅顯著收窄。納指更曾上升53點報7078點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨二時報24498點，跌77點；納斯達克指數報7048點，升22點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見64.70港元，較香港收市價跌0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見335.65港元，較香港收市價升5.45港元。

　　歐洲央行議息後維持利率不變。

　　港股方面，投資者觀望中美貿易談判以及華為風波進展，市場交投淡靜，恒指昨日一度失守二萬七。港股尾市隨A股造好，最終以全日高位收市，報27120點，升112點，全日波幅僅231點，成交801億元。
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