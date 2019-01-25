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甘比劉鑾雄家族86億購恒大債

2019-01-25 列印
        內房巨頭恒大（3333）日前（23日）增發30億美元（折約235億港元）高級無抵押債券，這是2019年以來亞洲地區發行最大的單筆債券。據悉，恒大此次發債，華人置業（127）執行董事陳凱韻（甘比）及其丈夫劉鑾雄家族認購近半，約11億美元（折約86億港元）。

        據稱，劉氏家族投資恒大乃看好其長遠發展，非看重其即時價格反應，購入債券以收息為主，而是次債券年期較短又相對高息，更預期債價有持續上升的趨勢，回報十分理想。消息人士稱，是次發債，市場反應理想，劉氏家族欲購入更多債券至20億美元但未能成功。

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