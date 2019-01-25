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眾安在線盈警 料全年多蝕75%

2019-01-25 列印
        新經濟股除股價令人失望，連業績都差強人意。眾安在線自2017年以來虧損迅速擴大，該公司昨發盈警，預期截至2018年底的全年淨虧損可能按年增加不少於75%，即2018年料勁蝕17.437億元。

        眾安在線昨日在公告中指出，虧損擴大主要是承保虧損增加、投資收益減少，以及其他開支增加。集團稱，導致淨虧損的預期增長主要因素包括：承保虧損隨著保費收入按年勁增88%而增加，反應其業務整體成本的綜合成本率已2017年的133.1%，略為改善至2018年上半年的124%，該比率於2018年下半年再有改善，但仍然為承保虧損。至於投資收益（包括公允價值變動損益淨額）方面，由於市場疲軟而減少；而其他開支也在增加以及該公司於2018年開始的國際業務所產生的營運前開支。
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