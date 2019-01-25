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恒大健康10.6億收購電池企業

2019-01-25 列印
  恒大佈局新能源汽車又向前一步。恒大健康（708）昨日宣佈，以總代價10.59億元（人民幣，下同），收購上海卡耐新能源58.07%股權。資料顯示，上海卡耐新能源是一家專注於三元軟包動力電池的行業龍頭企業之一，由中國汽車技術研究中心與日本ENAX公司共同創立，技術來源於被譽為「鋰電池之父」小澤和典及其研發團隊。

  該公司的公告顯示，此次交易涉資10.59億元，在扣除賣方對目標公司的未實繳出資款4.12億元後，剩餘的6.47億元將分三期支付。其中，第一期款項1.94億元將於先決條件均獲滿足或豁免之日15個工作日內支付。
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