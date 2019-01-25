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阿里蔡崇信心得 創業者須懂解決問題

2019-01-25 列印
  阿里巴巴香港創業者基金一連兩日（22至23日）舉辦創業活動JUMPSTARTER，阿里巴巴執行副主席兼阿里巴巴創業者基金非執董蔡崇信昨日在活動上稱，「使命、願景及價值（Mission，Vision及Value）」是創業很重要的三個元素，創業者要思考「想解決甚麼問題」，不論是商業或社會問題，然後尋找方法去解決，才能建立自身的價值。

  他又提到，阿里巴巴20年前亦是由希望幫助中國中小型企業、幫助企業拓海外市場的念頭開始，使命是幫助企業做生意更容易，時至今日阿里巴巴仍然以此作為使命。

  滙豐銀行總經理兼香港區行政總裁施穎茵出席同一場合時表示，集團的願景及使命是用戶可以靈活及安心使用銀行服務，隨着科技發展，人工智能及生物認證科技都有助改善服務。銀行發展金融科技的同時，亦要在保護客戶資料及客戶體驗間取得平衡。
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