中環IFC外望——博達浩華晚宴邀美女助興

年近歲晚，好多機構都要搞周年晚宴，同各界友好聯絡感情。對於財經公關公司嚟講，同客戶關係好唔好，更加係生意攸關嘅大事，搞晚宴當然唔可以馬虎。就好似近年喺市場相當活躍嘅博達浩華，晚宴請咗唔少美女助陣，可謂活色生香。



一般嘅聯歡晚宴，不外乎食餐好再加抽獎之類。博達浩華就唔同嘞，居然搵咗鋼管舞女郎即場表演，仲有森巴女郎跳舞助興，有咁多熱辣辣表演，搞到在場嘉賓興高采烈。唔單止咁，連幫來賓斟酒嘅工作，都由一班十分性感嘅比基尼女郎專門負責，真係夠晒細心。



點解會搞到周年晚宴咁歡樂呢？博達浩華老闆張力仁喺微信朋友圈解釋，原來係師承一間法國投資銀行，他當日喺法資行嘅晚宴玩得很開心，「一出電梯就有森巴女郎迎接，為來賓喺冰雕滑梯倒香檳，來賓身體只要向後仰，就飲到由冰雕滑梯流落嚟嘅香檳」。佢仲話，一年一度大家玩得開心就最好，外國人玩得仲出位，佢哋只係學到啲皮毛咋。



騰訊傳競購韓遊戲商Nexon



外電引述消息人士報道，騰訊（700）、私募股權公司高瓴資本及KKR，均有意競購南韓遊戲商Nexon部份股權。



報道指，騰訊正評估此次競購，並可能與投資基金聯手。消息人士稱，其他全球大型公司和基金亦表明有意參與競購，其中包括黑石集團。



報道又引述一名接近騰訊人士稱，騰訊只關注Nexon遊戲資產，對其加密貨幣相關業務不感興趣。



南韓《每日經濟新聞》早前曾報道，騰訊就競購Nexon控股權事宜，已聘請高盛擔任顧問。同時，私募基金凱雷（Carlyle）及MBK Partners亦準備參與競購。



高瞻