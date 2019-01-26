騰訊領軍 恒指急升448點

副總理劉鶴下周訪美，推動中美在三月談判限期前達成貿易協議。外電引述知情人士透露，包括副部長在內的一個中國代表團將於下周一（28日）抵達美國華盛頓，為劉鶴出席的高層貿易磋商做好準備。
中美貿談進展良好
恒指高開161點後，升幅一度收窄至96點，報27217點，為全日低位；其後在A股帶動下重拾升勢，恒指發力衝高至27500水平，並以全日高位收市，收報27569點，升448點，創去年10月2日以來新高。國指亦高開高收，報10873點，彈182點。大市成交顯著增至1064億元。
藍籌股幾乎全線向上，騰訊終有兩隻新遊戲獲批，結束10個月的「凍結期」，股價急升支撐大市，並以全日高位343.8元收市，大漲4.1%，為恒指貢獻112點。
中資金融股回勇，國壽（2628）見近半年高位19.72元，收升4.1%，報19.68元；平保（2318）亦見逾一個月高位73.8元，收升1.6%，報73.4元。
華為日前表示，受惠高端智能手機強勁需求帶動，去年消費者業務營收達破紀錄的520億美元（約4056億港元）。手機孖寶造好，舜宇（2382）飆4.9%，收報76.55元；瑞聲（2018）升3.3%，報48.4元。
股王遊戲獲批急升4%
內房股普遍向上，碧桂園（2007）升5.5%，報10.28元；萬科（2202）升5.5%，報29.8元；恒大（3333）升4.6%，報23.9元。
中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，恒指近日在兩萬七關拉鋸並站穩，顯示港股表現強勢，加上最近人民銀行推出的措施利好中港股市，相信恒指於下周三期指結算前，有望上試兩萬八大關。
宏匯證券研究部主管林嘉麒則表示，昨日港股急升，可見短期資金持續流入，毋懼高位繼續追頂，初步目標上望二萬八，當有利好大市消息流出，更可升穿二萬八關。