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﻿「一供一」遭否決不足一個月 有線再提「四供三」籌4.6億

2019-01-28 列印
■有線寬頻再次公佈新集資計劃，建議「四供三」籌最多4.655億元。資料圖片
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        面對財困的有線寬頻（1097）本月初遭小股東否決「一供一」供股方案後，今「捲土重來」，不足一個月再次公佈新集資計劃，建議「四供三」籌最多4.655億元，同時向控股股東永升（亞洲）發行非上市長期可換股證券，合共集資六點六億元。議案仍有待股東批准，永升則先向有線借出兩億元解燃眉之急。

        面對財困的有線寬頻（1097）本月初遭小股東否決「一供一」供股方案後，今「捲土重來」，不足一個月再次公佈新集資計劃，建議「四供三」籌最多4.655億元，同時向控股股東永升（亞洲）發行非上市長期可換股證券，合共集資六點六億元。議案仍有待股東批准，永升則先向有線借出兩億元解燃眉之急。
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