﻿轉數快用戶破200萬 上月轉帳額近370億

快速支付系統「轉數快」開通近4個月，中間雖然爆出過漏洞，但市民使用「轉數快」作即時轉帳已逐漸普及。最新截至去年12月底，單月經「轉數快」處理的港元轉帳額遞增至近370億元，粗略估算日均轉帳額逾11億元；累計登記用戶紀錄逾200萬，據了解綁定中銀為收款戶口的登記數目最多。銀行界表示，隨著累積用戶數目增多，估計最快半年至1年後個人對商戶（P2M）交易將更普及化。



全年無休，跨行、即時轉帳的「轉數快」自去年9月30日開通後，市民經過4個月時間摸索，弄清如何操作後，登記用戶的數目和使用頻率均有所增加。



據香港銀行同業結算有限公司公佈最新的統計數據，截至去年12月止，累計共有203萬戶以手機號碼、電郵地址或「轉數快」識別碼作登記，綁定銀行戶口；而單計去年12月，「轉數快」處理的港元轉帳交易逾170萬宗，按月升19.3%；涉及金額369.2億元，按月升7%。



據了解，目前以綁定中銀為收款戶口的登記數目最多。由於用戶除了1個預設帳戶以外，可以登記連接其他多個收款戶口，業界分析，因中銀的客戶基礎較大，故中銀的「轉數快」登記數目最多。



料一年後P2M交易更普及



上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，登記使用「轉數快」的年齡層相當闊，該行登記用戶的年齡層橫跨18歲至87歲。他指出，隨著愈來愈多人使用「轉數快」作個人對個人（P2P）支付，影響身邊其他人亦跟隨使用，相信登記和交易量會持續上升。當累積登記用戶數目夠多，「轉數快」下一步有條件由P2P轉帳，開拓至P2M交易市場。



陳志偉續稱，現時的電子支付工具，譬如信用卡或八達通，由於需要額外安裝POS機，在手續費或安裝費等成本疊加之下，令小型商戶抗拒接受電子支付。他指出，商戶以「轉數快」收款的手績費，會較目前信用卡平均1%至2%的手續費為低，相信小型商戶連接「轉數快」作收款的誘因會較大。