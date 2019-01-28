﻿謝瑞麟求變抗零售淡市 拓年輕大眾化產品吸客

近年內地送禮文化改變、自由行旅客的消費模式亦與以往不同，謝瑞麟（417）副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴接受訪問時表示，自由行十年光景過去、大額消費減少，珠寶商也要積極求變，將繼續推出更多大眾化、年輕化的產品拓闊市場，對未來香港零售市道看法審慎。



伍綺琴認為，中美貿易戰的不明朗因素仍然存在，香港股市及樓市的表現亦較反覆，集團將繼續「舖換舖」的策略，改善店舖網絡，並繼續物色人流多的民生區開店，同時也會提供更多大眾化的珠寶產品。她解釋，「唔再係單單賣大粒鑽石，在設計及排石方面下工夫」，從而提高產品價值，也會提供更多日常配襯的珠寶首飾，吸引年輕客群。



舖換舖改善網絡



由2003年「沙士」後內地放寬自由行，至2012年零售界到達頂峰，珠寶商可謂最受惠。伍綺琴坦言，如今自由行十年光景過去，不少來自一線城市的旅客已來過香港、繼而放眼海外其他國家，新一批訪港旅客更多是來自二三線城市。她認為，在各大基建的推動下，內地旅客訪港數字將持續可觀，認為業界需要保持新鮮感，價格範圍也要拉闊，給予消費者更多選擇。



不少香港珠寶商也北望神州、積極進軍內地市場，謝瑞麟近年銳意以加盟店形式發展內地業務，伍綺琴表示，現時位於一線城市的店舖佔比約三至四成，而二三線城市的發展潛力也愈來愈大，因為未必有國際級品牌進駐、「（謝瑞麟）入到去就係來佬貨」，故未來會同步拓展一線及二三線城市的分店網絡。



另一方面，近年興起在實驗室內合成的人造鑽石，聲稱與天然鑽石擁有相同的化學結構，難以憑肉眼分辨、幾可亂真。伍綺琴不諱言，人造鑽石難免為天然鑽石市場帶來衝擊，但預計最受影響的是顏色罕有的鑽石，「有顏色嘅（天然鑽石）係好貴、好少有，可能100萬都買唔到一卡，如果（人造鑽石）平啲可以買嚟玩吓」；而她始終認為，天然鑽石的形成過程以億年計，其罕有性及保值的特點難以輕易被取代。