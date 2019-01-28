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﻿比特幣去年累瀉近八成

2019-01-28 列印
　　比特幣（Bitcoin）價格由高位大幅回落，根據CoinMarketCap的數據，截至昨晚9時，比特幣價格為3585（美元，下同），較2018年初約17500元累瀉近八成，與去年第四季初6500元水平比較，亦累跌四成半。摩根大通報告指，去年第四季比特幣的價格低於挖礦成本，比特幣的生產加權現金平均成本為4060元，惟比特幣價格目前在3600元附近徘徊，意味挖礦要「蝕本」。

　　該行稱，全球挖礦成本存在差異，由於中國礦場通過直接與發電廠簽署購買協議，電費得以降低，中國挖礦的成本亦較低，平均每個比特幣成本為2400元。除了中國挖礦者之外，全球不少挖礦者的虧損逐漸擴大，預期有部份會因無利可圖而選擇離場，故留下的挖礦者未必須要提升運算力，已可更容易挖到比特幣。
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