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﻿鄭州銀行盈警純利跌近三成

2019-01-28 列印
　　鄭州銀行（6196）公佈2018年業績快報，去年度純利30.34億元（人民幣，下同），按年倒退29.1%，每股基本收益0.46元，跌42.5%。期內，該行的資產質素有轉差跡象，不良貸款率2.47%，較年初上升0.97個百分點。

　　據業績快報公佈，該行實現營業收入110.93億元，按年升8.82%；實現撥備前利潤79.06億元，按年升5.36%。不過，加權平均淨資產收益率由去年同期的18.82%，大幅下降8.88個百分點至9.94%。期內，該行總資產4658.78億元，較年初增長6.89%。

　　在資產質素方面，鄭州銀行於2018年第四季，根據監管要求將逾期90天以上貸款，全部納入不良貸款並足額計提撥備。
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