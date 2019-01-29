﻿Nvidia發盈警 股價急插17% 美企績差 杜指挫233點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24503點，跌233點；納斯達克指數報7082點，跌82點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.31港元，較香港收市價跌0.54港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見340.05港元，較香港收市價跌1.55港元。
特朗普執意建圍牆
晶片製造商Nvidia發出盈利預警，下調去年第四季收入預測，由27億美元降至22億美元，消息公佈後，股價在早段曾急挫17%，並拖累晶片股集體下跌。至於大型機械設備生產商Caterpillar公佈，去年第四季盈利10.48億美元，經調整後每股盈利2.55美元，低於預期的2.99美元，公司解釋主要受關稅成本上漲拖累，股價早段急挫9%。由於大型製造業業績遜預期，投資者憂慮中美貿易戰影響惡化，取態更為審慎，影響美股表現。
雖然美國暫時結束停擺，但美國總統特朗普相信，國會就興建美墨邊境圍牆撥款，達成協議機會不足五成，估計聯邦政府可能再度「停擺」，惟他重申決心要在美墨邊境興建圍牆，即使要宣佈國家進入緊急狀態亦在所不惜。
港股四連升見四月高
港股連漲四周後，投資者聚焦劉鶴訪美之行，以及美國聯儲局縮表取態，市場觀望氣氛濃厚，港股走勢反覆，恒指早段升至27790點後回落，收報27576點，微升7點，連升四日兼創四個月新高。大市成交金額則微減至940億元。
5G概念股受壓，上周屢獲資金熱捧的鐵塔（788）下跌，收挫4.6%，報1.65元；京信通信（2342）收挫2.2%，報1.8元；長飛光纖（6869）收跌1.8%，報21.95元。
美國財政部將俄鋁（486）以及該公司最大股東En+，從其特別指定國民及受限制人士名單中剔除，於美國東部時間1月27日下午4時15分（本港時間28日清晨5時）即時生效。俄鋁收升9.4%，報3.26元。
中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，港股先升後回，在農曆新年假期前，市場由好友主導，預料恒指仍未見頂，仍有力升至27800至28000點水平。