﻿證券無紙化諮詢出台

投資者若選擇以自身名義及無紙形式持有證券，要在發行人的股份過戶處開立「USI戶口」，繼而成為這些證券的法定擁有人及持有其法定擁有權。諮詢為期三個月，期望於今年七月或之前發出諮詢總論文件，而無紙證券市場措施，則可能在2022年頭實施。
諮詢文件指，無紙證券市場措施可以使投資者以自身名義及在毋須紙張文件的情況下持有證券（尤其是股份），令投資者與發行人建立直接關係，享有更佳法律保障，也提高證券真正擁有人的身份透明度。
甲型流感在兒童間交叉感染，昨天出現冬季流感高峰期首宗兒童死亡個案。一名兩歲男童早前持續發燒及抽搐，本月二十日到天水圍醫院急症室求醫，其後轉送屯門醫院兒科深切治療部接受治療，磁力共振顯示男童出現急性壞死...
2019-01-29
美國將5G通訊視為新軍事競賽，根據《紐約時報》（New York Times）報道，美國秘密拉攏盟友禁止使用華為設備。 根據《紐約時報》（New York Times）報道，過去一年美國秘密促請各國防範華為和其他中資企業參與各地的5G網絡部署，美國並正起草行政命令禁止國內企業使用中國設備。美國政府亦警告各盟友，指未來六個月至關重要，因為各國正開始為新的5G手機網絡標售無線電頻譜，並決定要簽下數十億美元合約以建立基礎交換系統。 英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）上周抵達華盛頓參加會議，當中討論到英國是否應同意美國總統特朗普政府的要求，禁止華為建造英國下一代的電腦與電...
2019-01-29
超過一萬人響應網上號召，星期日在法國首都巴黎上街參加「紅領巾」（Red Scarves）的遊行示威，與持續了十一個周末的「黃背心」抗爭運動打對台，指責「黃背心」示威者使用暴力及製造社會混亂。 參加這次反示威的群眾從市中心第十一區民族廣場出發，遊行到巴士底廣場。人們一邊遊行，一邊高叫「支持民主，反對革命」的口號，也有人揮動法國國旗和歐盟旗幟。 很多市民在中途加入。他們說，並非反對「黃背心」示威者的訴求，包括要求總統馬克龍的政府撥出更多資源協助低下階層及窮人；而是他們對過去兩個多月持續不斷的暴力衝突和破壞場面，感到煩厭和不安。其中一名女示威者說，他相信「黃背心」示威者有理由表達...
2019-01-29
香港西九龍站一帶豪宅屋苑盡享鐵路便利。今次介紹位於車站附近的GRAND AUSTIN，乃是區內樓齡最年輕的屋苑，現時正有一個3房套單位放盤，實用面積903方呎，坐向正東，外望開揚的市區景致。 ...
2019-01-29
美國政府暫時結束停擺，投資者焦點重回美企業績，由於大型機械公司Caterpillar業績遜預期，加上晶片製造商Nvidia調低去年第四季收入預測令股價大跌，美股開市急挫，杜指早段曾跌390點，低見24...
2019-01-29
曼城前鋒加比爾捷西斯踏入一九年入球停不了，是球隊近期於各賽事八連勝的功臣之一。藍月目前氣勢如虹，今晚英超快車到訪正值頹勢的紐卡素有力反客為主，直取讓球主客和讓兩球「客勝」。 （Now621台周三凌晨4:00直播） 自去年尾擊敗修咸頓計起，曼城已經在不同戰線豪取八連勝，期間轟入三十三球僅失兩球，近六戰更是一球不失。 曼城領隊哥迪奧拿大讚麾下球員發揮出色，其中加比爾捷西斯在八連勝期間愈戰愈勇，踏入一九年更是入球如拾草芥，不同賽事上陣五次合共攻入八球。這位廿一歲巴西鋒將矢言目前正處於最佳狀態︰「這是我加盟兩年以來最好的狀態，現在我只會專注為球隊比賽，盡量爭取更多入球，務求...
2019-01-29
福井縣（Fukui）是日本的工藝之鄉，在此除保留着傳統越前手工技藝，隨着時代演變，更發展出許多精緻與創意兼備的產業。現在來到當地，除可在漆器產業會館一睹傳統職人的巧工，更可來到設計商店購買型格木器家品...
2019-01-29
視帝王浩信(Vincent)早前拍完新劇《解決師》要挑戰動作戲份，搏命演出搞到手指骨折，仍負傷埋尾，非常專業。其後，Vincent接力為新喜劇《極道怪咖》開工，劇中佢周旋7位靚女對手，有如七星伴月。日...
2019-01-29
港人嗟怨難覓立錐之地，野豬也一樣。隨着新界多年來不斷發展，衞星城市湧現，大批港人移入居住，野豬等動物失去棲息地，致令牠們遷入城市邊緣綠帶，不時入城亂闖，在行人路橫衝直撞，司空見慣。甚至搶掠途人的食物，出現人豬衝突，變成民生問題。如何控制野豬數目？當局似無板斧。 漁護署統計數字顯示，前年市民對野豬的投訴多達七百三十八宗，六年內大增兩倍多。數字反映兩個事實，一是野豬繁殖力強，數目大升；二是牠們在城市容易找到廚餘等食物，習慣與人為鄰。還有傳媒發現部份市民出於愛心，餵飼野豬，相信是令野豬大量繁殖的原因之一。 早年政府容許狩獵隊在新界村落和偏僻山林射殺野豬，為農民除害，保護農作物和人...
2019-01-29
潘頓於剛周日大演帽子戲法後，明晚谷戰將策六駒兼甚多匹為牌面馬，估計又有機會連場數胡。他昨晨收操後表示，既有實力座騎在手必定全力拼盡，以爭取更多頭馬，而方廄「運才」和沈廄「醉多福」近績良好，他認為贏馬機會秤先。 「運才」上仗轉方廄初出跑四班谷草千二米，雖然早段居後，直路初段更一度無位上前，但當望空後即輕鬆越過對手，並以兩個多馬位之先贏馬，明晚跑同班同程，潘頓說︰「此馬轉倉時健康完全正常，所以立即就可操練，上場正是有備而戰，贏馬絕非意外。雖然牠在外地贏過中距離，但上仗贏短途的表現實在出色，今場再跑千二亦合理，而即使負磅加重，但因跑短途而影響較輕，有望連捷。」 「醉多福」季初取得...
2019-01-29