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﻿證券無紙化諮詢出台

2019-01-29 列印
　　香港證券無紙化事隔近十年終於有新進展。證監會、港交所（388）及證券登記公司總會昨日發表聯合諮詢文件，建議的經修改運作模式與2010年時提出的模式不同，具體在於新模式將保留代理人架構。

　　投資者若選擇以自身名義及無紙形式持有證券，要在發行人的股份過戶處開立「USI戶口」，繼而成為這些證券的法定擁有人及持有其法定擁有權。諮詢為期三個月，期望於今年七月或之前發出諮詢總論文件，而無紙證券市場措施，則可能在2022年頭實施。

　　諮詢文件指，無紙證券市場措施可以使投資者以自身名義及在毋須紙張文件的情況下持有證券（尤其是股份），令投資者與發行人建立直接關係，享有更佳法律保障，也提高證券真正擁有人的身份透明度。
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