﻿在岸人幣創半年新高 曾升400點子觸6.72

市場憧憬中美新一輪談判將達成協議，並有望避免3月2日以後中國輸美產品被加徵關稅；再加上美元偏弱，人民幣升值加快。人民幣兌美元在岸價周一收盤飆251點子，升穿6.74元水平，收報 6.7389元；盤中一度勁升逾400點子至6.7225元，為去年7月18日以來新高。



交易員稱，美元指數大跌，離岸人民幣率先趨升，刺激境內美元買盤止損，加劇美元沽壓；及至午後，逢低有美元買盤入市，令人民幣升幅收窄，整體來看全日匯市波幅擴大。離岸人民幣兌美元升至6.74關口，創今年1月11日以來新高，較上周五紐約時段尾盤漲逾140點子。周一官方中間價設在6.7472元，較上個交易日上調469點子，升幅為近兩個月以來最大。



今年人民幣累升1.88%



分析指出，外界預期全球經濟動力減弱，美國經濟受壓，美聯儲加息步伐料減慢；本周多個事件左右匯市情緒，包括英國周二將表決退歐計劃；美聯儲會議及中美貿談判等。市場對中美談判進展及美元指數走向分歧較大，短期匯市波動或加大，不排除後市會跌至6.74水平。



不過，分析認為，春節前市場流動性較差，波動幅度較大，趨勢很容易過度反應，較易波動，要拋棄以前固有點位的想法。目前，人民幣連續升值是否成為趨勢仍待觀察，而人民幣貶值預期繼續弱化。今年以來，人民幣累計升幅為1.88%。



從事進出口貿易多年的出口商也認為，匯市變化及政策因素，令匯市趨勢更難以預測，企業的出口定單也要充份考慮匯價因素，預留盈利空間。



路透社根據中國外匯交易中心（CFETS）公佈的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周一較上日升0.22%，至93.99，錄2018年7月以來逾半年新高。今年以來CFETS人民幣匯率指數累升0.76%。