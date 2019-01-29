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﻿筆克遠東全年純利倒退3.5%

2019-01-29 列印
　　從事展覽及項目市場推廣業務的筆克遠東（752）昨日公佈截至去年10月底止2018年度業績，純利為2.72億元，按年跌3.5%；營業額46.3億元，按年升16.4%。每股基本盈利22.01仙，派末期息9仙，去年同期派末期息9仙及特別息5仙。

　　該公司主席謝松發表示，過去一年收購3間美國公司，未來會繼續在英美物色收購目標，現時有2至3間公司洽談中，以品牌連結（Brand Engagement）為主，冀以此策略進軍英美市場。對於期內核心經盈利潤率按年跌1.1個百分點至7.9%，謝松發解釋，因期內產生個別大型項目的成本，故輕微拖低利潤率，又指近年利潤率一直維持穩定水平。
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