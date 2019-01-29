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﻿美圖入股樂遊旗下遊戲業務

2019-01-29 列印
　　美圖公司（1357）擬向樂遊科技控股（1089）配股最多20%股權，以收購對方旗下遊戲開發公司30%股權，包括動作射擊遊戲Warframe。雙方已就該策略合作，訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。以美圖已發行股數42億股，及配售最多兩成股本，涉及代價股份約不多於10.5億股，及昨日收市價2.54元計，涉資多達26.7億元。

　　兩間公司聯合公告指出，美圖將收購樂遊旗下Dreamscape Horizon的30%股權，而Dreamscape Horizon持有97%股權的附屬公司，主要從事個人電腦及電視開發遊戲，包括PS4、Xbox One 和Nintendo Switch，其中開發的遊戲Warframe，乃全球最大電腦遊戲平台Steam去年百大暢銷遊戲之一。
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