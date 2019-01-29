﻿上市公司紛盈喜報捷 卓悅料虧蝕大幅減少

昨多家上市公司發盈利預告，其中卓悅控股（653）發盈喜，預料去年虧損將按年大幅減少，主因為經營效益大有改善，特別在商舖租金及營運開支上節省成本。該公司並指出，2017年蝕2.02億元，當中有1.46億元，是屬於可供出售金融資產及可供出售金融資產減值虧損。



重慶鋼鐵股份（1053）預期，去年純利急增4.25至5.1%倍，達13.6億至16.32億元人民幣。公司指，去年按照「滿產滿銷」目標，抓緊大單原燃料保供及設備支撐保障，改善產線配置、工藝流程，充份發揮現有產能，令利潤大增。



中聯重科（1157）發盈喜，預期截至去年12月底止年度盈利達19.5億元人民幣至21.5億元人民幣，按年增46%至61%.2017年同期盈利13.32億元人民幣。



山東墨龍下調盈喜預測



石油機械公司山東墨龍（568）則下調盈喜預測，指出由去年10月料全年純利增最多2.68倍，降低為按年升123%至163%，仍多賺8500萬元至1億元人民幣。該公司表示，修正原因為去年第四季，鋼材市場價格波動影響，令部份產品毛利下降，以及部份生產線檢修支出高於預期，導致成本增加，拖累全年表現。



惟名牌代理商意達利控股（720）發盈警，預料與2017年純利8590萬元相比，去年將轉盈為虧，主要來自經濟環境不明朗及市場氣氛低迷，令汽車分部的收入下跌。內衣公司安莉芳控股（1388）亦預期，去年純利將顯著減少，源於2017年重新安置中國深圳的物業而錄得之一次性收益，惟去年度並無該類收益。集團表示，去年零售點按年減少88家，因現時銷售網絡正處於調整期，會清理低效益門店，並在今年持續，以提升其整體營運效益。