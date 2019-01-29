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﻿置富產託收益錄19.4億

2019-01-29 列印
　　置富產業信託（778）公佈2018年度業績，截至去年12月底止可供分派收益9.86億元，按年增長1.6%，末期每基金單位分派24.94仙，全年每基金單位分派51.28仙。

　　該公司行政總裁趙宇表示，環球經濟增長有所放緩，難免拖累本港零售市道，而集團物業組合中超過六成圍繞民生必需品，相信受市道影響較輕微，但預計今年續租租金可能會放緩。

　　集團期內收益19.4億元，按年增長0.2%；物業收入淨額14.7億元，增加1%，增長主要來自零售物業理想的續租租金調升率，以及停車場收入有所增加。趙宇指，期內集團的物業組合出租率為93.1%，租戶續租率達68%，續租租金升幅約12.7%，惟預料今年續租租金可能會放緩，而2019年約有34%租戶需要續租，相信整體影響有限。
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